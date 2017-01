RECUPERAÇÃO FISCAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DOS ESTADOS

No último dia de votações na Câmara, a base aliada entrou em acordo com a oposição e aprovou por 296 votos a 12 a renegociação da dívida dos Estados, já com a inclusão do regime de recuperação fiscal para entes mais endividados. Contrariando a orientação do governo, os deputados retiraram do texto as contrapartidas para quem aderir ao programa